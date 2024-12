Damit bleiben die Preise weiterhin in der recht engen Handelsspanne der vergangenen rund zwei Monate. Positive und negative Einflussfaktoren hielten sich zuletzt in etwa die Waage. So halten die Spannungen in Nahost an. Dem stehen Konjunktursorgen gegenüber mit Blick auf China, wenngleich die Regierung des Landes bemüht ist, der Wirtschaft unter die Arme zu greifen.