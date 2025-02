Nach deutlichen Kursbewegungen im Verlauf der Woche, hielten sich die Ausschläge kurz vor dem Wochenende in Grenzen. Nachdem die Notierungen am Ölmarkt in der ersten Wochenhälfte gestiegen waren, gerieten sie am Mittwoch und Donnerstag mit der Hoffnung auf ein Ende des Ukraine-Kriegs unter Druck. Der Brent-Preis für Rohöl aus der Nordsee war zeitweise um fast drei Dollar je Feinunze gefallen.