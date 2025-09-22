Nach dem vorläufigen Scheitern der US-Friedensinitiative für die Ukraine hatte die EU-Kommission eine weitreichende Verschärfung der Sanktionen gegen Russland vorgeschlagen. Im Handelsbereich soll es etwa neue Exportverbote für Güter und Dienstleistungen geben, die von der russischen Rüstungsindustrie genutzt werden können oder die russischen Industriekapazitäten stärken. Zudem sind Handelsbeschränkungen gegen weitere Unternehmen in China und Indien vorgesehen. Beide Länder sind wichtige Abnehmer von Rohöl aus Russland./jkr/jsl/stk