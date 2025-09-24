Am Dienstag waren die Ölpreise noch um jeweils mehr als einen Dollar je Barrel gestiegen. US-Präsident Donald Trump hat seine Rhetorik gegenüber dem wichtigen Förderland Russland geändert. Trump vollzog damit eine Kehrtwende in seiner bisherigen Politik im Ukraine-Krieg und beklagte die fehlende Verhandlungsbereitschaft des Kreml und die jüngsten Verletzungen des Nato-Luftraums durch Russland.
Marktbeobachter wollen jetzt auch eine Umkehr der US-Haltung zu möglichen schärferen Sanktionen gegen Russland nicht ausschliessen. Diese dürften dann auch die Ölwirtschaft des Landes treffen und die russischen Ölexporte einschränken./jkr/jsl/jha/
(AWP)