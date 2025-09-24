Die Ölpreise haben sich am Mittwoch wenig verändert. Nach einem deutlichen Anstieg am Vortag legten die Notierungen nur noch leicht zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete 67,96 US-Dollar. Das waren 33 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 30 Cent auf 63,71 Dollar.