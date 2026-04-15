Den jüngsten Rückgang der Ölpreise erklärte Rohstoffanalyst Ole Hvalbye von der schwedischen SEB Bank damit, dass Hoffnungen auf Diplomatie in den Vordergrund gerückt seien. Sie hätten Sorge vor einer Eskalation verdrängt. Auch Analystin Dilin Wu vom Handelshaus Pepperstone sagte, dass derzeit auf eine diplomatische Lösung zur Beendigung des Iran-Kriegs spekuliert wird. Ihrer Einschätzung nach dürfte sich der Ölpreis in den kommenden Tagen eher seitwärts bewegen, mit einer leicht schwächeren Tendenz.