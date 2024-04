Auch auf Wochensicht ging es mit den Ölpreisen kräftig nach oben. Seit Montag ist die Notierung für Brent-Öl um etwa vier Dollar je Barrel gestiegen. Neben der angespannten geopolitischen Lage in der ölreichen Region des Nahen Ostens ist auch die Preispolitik des Ölverbunds Opec+, in dem neben Mitgliedsstaaten des Kartells auch andere Förderländer wie Russland organisiert sind, ein wichtiger Preistreiber. Die Opec+ hatte zuletzt in dieser Woche beschlossen, an der Förderkürzung festzuhalten.