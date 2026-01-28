Aus den Aussagen von Trump wird aber nicht klar, wie genau die USA ihre Militärpräsenz in der ölreichen Region am Persischen Golf verstärken wollen. Das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) kündigte unterdessen eine mehrtägige Luftwaffenübung im Nahen Osten an. Trump hat ein militärisches Eingreifen seines Landes im Iran wegen der Tötung Tausender Demonstranten bei den jüngsten Massenprotesten nicht ausgeschlossen./jkr/stk