Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen. Die Notierungen profitierten von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten, nachdem sich zuletzt Fortschritte im Atomstreit mit dem Iran abgezeichnet haben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 71,44 US-Dollar. Das waren 69 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 70 Cent auf 65,91 Dollar zu.