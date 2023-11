Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel leicht zugelegt. Für die Woche zeichnen sich aber erneut Verluste ab. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 80,37 US-Dollar. Das waren 36 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember stieg um 27 Cent auf 76,01 Dollar.

10.11.2023 07:45