Die Ölpreise haben am Mittwoch zugelegt. Bis zum Nachmittag bauten sie leichte Gewinne aus dem frühen Handel aus. Am Markt wurde auf die Möglichkeit von US-Sanktionen gegen Russland verwiesen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete 64,82 US-Dollar und damit 73 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 78 Cent auf 61,67 Dollar.