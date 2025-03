Rohölexperten erwarten aber keine grossen Auswirkungen durch eine Aufhebung der Sanktionen auf den Ölpreis. «Ein Szenario, in dem die Sanktionen aufgehoben werden, dürfte nicht zu einem signifikanten Anstieg des Ölangebots führen, da Russland in den letzten Jahren erfolgreich die Ölströme umgeleitet hat», sagte Warren Patterson, Leiter der Rohstoffstratege bei der Bank ING in Singapur.