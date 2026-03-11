Eine Durchfahrt durch die Strasse von Hormus oder durch angrenzende Seegebiete ist mit hohen Risiken verbunden. Ein «unbekanntes Geschoss» habe ein Frachtschiff in der Meerenge getroffen und einen Brand ausgelöst, meldete die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO). Zudem sei im Persischen Golf vor der Küste Dubais ein Massengutfrachter von einem ebenfalls «unbekannten Geschoss» getroffen worden.