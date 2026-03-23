Unterdessen geht die US-Investmentbank Goldman Sachs davon aus, dass die Ölpreise für einen längeren Zeitraum auf einem hohen Niveau bleiben dürften. In einer aktuellen Studie wird für die Monate März und April mit einem durchschnittlichen Preis für Rohöl der Sorte Brent von 110 Dollar je Barrel gerechnet. Ende des Jahres erwartet Goldman Sachs einem Preis für Brent-Öl von 80 Dollar je Barrel. Zuvor hatten die Rohstoffexperten von Goldman Sachs für das vierte Quartal nur mit einem Preis von 71 Dollar gerechnet. In ihrer Studie gehen sie von einer längeren Unterbrechung der Öllieferungen aus den Fördergebieten am Persischen Golf aus./jkr/stk