Die Ölpreise sind am Donnerstag mit der Blockade von iranischen Häfen durch die US-Marine gestiegen. Nachdem sich die Notierungen zur Wochenmitte stabilisiert hatten, legten sie wieder deutlich zu. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Juni kostete 96,61 Dollar und damit fast zwei Prozent mehr als am Vortag.