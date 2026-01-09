Die Ölpreise sind am Freitagnachmittag wegen der sich weiter verschärfenden Lage im Iran kräftig gestiegen und auf den höchsten Stand seit rund einem Monat geklettert. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März legte am späten Nachmittag um 1,26 Dollar oder etwas mehr als zwei Prozent auf 63,25 Dollar zu. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Februar verteuerte sich um 1,34 Dollar auf 59,10 Dollar.