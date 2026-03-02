Der Iran-Krieg treibt die Ölpreise kräftig in die Höhe. In der Nacht zum Montag waren die Notierungen für Brent-Öl aus der Nordsee und Rohöl aus den USA in den ersten Handelsminuten zunächst um jeweils mehr als zehn Prozent nach oben geschnellt. Dabei hatten Brent-Öl in der Spitze bei 82,37 US-Dollar je Barrel (159 Liter) den höchsten Stand seit Juli 2024 und US-Öl bei 75,33 Dollar den höchsten Stand seit Juni 2025 erreicht.