Rund drei Wochen nach der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran, die nach 40 Tagen Kämpfen ausgerufen wurde, ist die Strasse von Hormus vorerst weiter von einer doppelten Blockade durch die beiden Kriegsparteien betroffen. Der Verkehr in dieser strategisch wichtigen Passage, durch die normalerweise rund 20 Prozent des weltweit gehandelten Rohöls transportiert werden, ist faktisch zum Erliegen gekommen.