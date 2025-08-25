Die Aussicht auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed bei der nächsten Zinssitzung im September sorgte auch am Ölmarkt für etwas mehr Risikofreude bei den Anlegern und stützte die Kauflaune. An den Finanzmärkten wird die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung wieder deutlich höher eingeschätzt als in den vergangenen Wochen. Auslöser war eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell bei einem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, in der er am vergangenen Freitag Risiken für den amerikanischen Arbeitsmarkt hervorhob.