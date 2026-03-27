Die Ölpreise sind am Freitag trotz der Verlängerung eines Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an den Iran weiter deutlich gestiegen. Nachdem sich die Notierungen im frühen Handel kaum verändert hatten, zogen sie im Handelslauf kräftig an. Der Preis für Rohöl der Nordsee-Sorte Brent kletterte über die Marke von 110 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Bereits an den Vortagen war es mit dem Ölpreis nach oben gegangen.