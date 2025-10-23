Die Ölpreise haben ihre Gewinne vom Vortag am Donnerstag weiter ausgebaut. Die Notierungen profitierten von den jüngsten US-Sanktionen gegen russische Ölfirmen, bei denen auch erwartet wird, dass Indien kaum noch russisches Öl verarbeitet. Zudem erhöhen die Massnahmen den Druck auf die chinesische Ölindustrie als grosser Nutzer von russischem Öl. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Morgen 64,66 US-Dollar. Das waren 2,07 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung stieg um 1,99 Dollar auf 60,49 Dollar.