Bereits am Mittwoch kursierten erste Berichte und Spekulationen über ein Handelsabkommen zwischen Indien und USA, laut dem Indien seine Importe von russischem Rohöl schrittweise reduziert. Dies liess die Ölpreise bereits ansteigen.
Die US-Regierung verhängte am Mittwochabend neue Sanktionen gegen grosse russische Öl-Firmen. Angesichts der Weigerung von Kremlchef Wladimir Putin, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden, verhänge sein Ministerium Strafmassnahmen gegen die beiden grössten Öl-Firmen Russlands, wurde US-Finanzminister Scott Bessent in einer Mitteilung zitiert. Diese finanzierten Russlands Kriegsmaschinerie. Die Sanktionen richten sich nach Angaben des Ministeriums gegen den russischen Staatskonzern Rosneft und Lukoil. Ausserdem seien Tochterunternehmen der beiden Konzerne in Russland betroffen./stk/mis
(AWP)