Die Ölpreise haben Mittwoch im frühen Handel im Zuge der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg wieder zugelegt und damit ihren Aufwärtstrend seit gestern Nachmittag fortgesetzt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent zur Lieferung im August stieg auf 97,24 Dollar. Das waren 1,24 Prozent mehr als am Vortag. Die USA und der Iran haben sich eines der schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe geliefert. Irans Revolutionsgarden feuerten in der Nacht ballistische Raketen und Drohnen auf die benachbarten Golfstaaten Kuwait und Bahrain, das US-Militär wiederum griff eine iranische Militäreinrichtung auf der Insel Qeschm in der Strasse von Hormus an.