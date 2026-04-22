Der Iran-Krieg bleibt der bestimmende Faktor am Ölmarkt. US-Präsident Donald Trump hatte zwar eine Waffenruhe verlängert, konnten damit die Spannungen aber nicht entschärfen. Zudem war eine Reise von Vizepräsident JD Vance nach Pakistan zu Verhandlungen abgesagt worden, nachdem der Iran eine Teilnahme an den Gesprächen abgelehnt hatte. «Die Lage bleibt somit festgefahren», schrieben Analysten der Dekabank.