An den Finanzmärkten blieb unklar, was der Beweggrund für Trumps Evakuierungsaufruf für die Hauptstadt des Iran war. Sollte es zu einer Eskalation des Krieges kommen, befürchten Investoren auch eine Sperrung der wichtigen Schifffahrtsroute durch die Strasse vom Hormus am Zugang zur ölreichen Region am Persischen Golf.