Am Markt wurde zudem auf die Sorge vor einem zu starken Überangebot auf dem Markt verwiesen, was die Ölpreise in den vergangenen Wochen immer wieder belastet hatte. Nach Einschätzung des Rohstoffanalysten Ole Hansen von der Saxo Bank gab es zu Beginn der Handelswoche auch Gewinnmitnahmen, die einen weiteren Anstieg der Notierungen gebremst hätten. Zudem dürfte auch die jüngste Produktionssteigerung durch den Ölverbund Opec+ eine weitere Aufwärtsbewegung bremsen./jkr/jsl/he