Die Ölpreise sind am Dienstag gesunken und haben damit ihrem Anstieg der vergangenen vier Handelstage gestoppt. Im Tagesverlauf weiteten sie leichte Verluste aus dem frühen Handel weiter aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete zuletzt 67,85 US-Dollar. Das waren 95 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 97 Cent auf 63,83 Dollar.