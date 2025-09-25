Zuletzt haben sich Befürchtungen eines drohenden Überangebots auf dem Ölmarkt wieder etwas verstärkt, erklärten Marktbeobachter den leichten Rückgang der Notierungen. Hintergrund sind Meldungen aus dem Förderland Irak. Demnach hat sich die irakische Regierung mit Vertretern aus den Regionen des Landes auf die Inbetriebnahme einer wichtigen Ölpipeline geeinigt. Nach einer Unterbrechung von mehr als zwei Jahren sind damit wieder irakische Ölexporte über die Pipeline möglich.