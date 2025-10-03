Die Anleger warten auf ein Treffen der in der Opec+ zusammengeschlossenen Ölstaaten am Wochenende. Zuletzt hatte der Verbund mehrfach die Fördermenge angehoben. Die Opec wies aber darauf hin, dass noch nichts entschieden sei. Zuvor hatte die Internationalen Energieagentur (IEA) darauf hingewiesen, dass der Ölmarkt im nächsten Jahr auf einen vergleichsweise hohen Überschuss zusteuert.