Im Handelsverlauf drehten die Notierungen am Ölmarkt leicht in die Gewinnzone. Zuvor war die Notierung für Öl der Sorte Brent mit der Aussicht auf eine Einigung im Iran-Krieg noch bis auf 78,11 Dollar gefallen. Am Dienstag war Brent-Öl im Handelsverlauf um mehr als sechs Dollar je Barrel billiger geworden, nach Meldungen über ein mögliches Abkommen zwischen den USA und dem Iran, das auch die Durchfahrt von Öltransporten durch die Strasse von Hormus regeln soll.