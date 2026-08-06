Die Ölpreise haben sich am Donnerstag in den ersten Handelsstunden kaum bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der weltweiten Referenzsorte aus der Nordsee mit Lieferung Oktober kostete am Morgen 79,40 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Der Preis bleibt damit weiter unter der Marke von 80 Dollar. Unter diese ist er am Dienstag wegen der Hoffnung auf eine Lösung im Iran-Krieg gesunken. Seitdem warten Investoren auf Neuigkeiten aus der Region.