Den Ölpreisen fehlten am Dienstag klare Impulse. Seit Mitte Oktober bewegen sich die Preise in einer engen Handelsspanne. Das Ende des Assad-Regimes in Syrien hatte die Ölpreise am Montag ein wenig gestützt. Syrien sei zwar kein nennenswerter Ölproduzent, aufgrund seiner geografischen Lage im Nahen Osten für die Stabilität der Region aber von grosser Bedeutung, schreibt Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch. Von daher sei eine höhere Risikoprämie auf den Ölpreis gerechtfertigt. «Positiv anzumerken ist, dass der Iran durch den Verlust seines Verbündeten Assad in der Region an Einfluss verlieren könnte.»