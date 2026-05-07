Der Ölpreis ist am Donnerstag vorübergehend ins Plus geklettert. Händler verwiesen auf einen Bericht des «Wall Street Journal», demzufolge die USA erwägen, die Blockade der Strasse von Hormuz wieder aufzunehmen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete zuletzt 100,58 US-Dollar. Das waren zwar 0,68 Prozent weniger als am Vortag. Zuvor hatte der Ölpreis allerdings belastet von Hoffnungen auf eine Entspannung im Krieg zwischen den USA und dem Iran deutlich mehr nachgegeben.