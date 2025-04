Als Antwort auf weitere US-Zölle in Höhe von 50 Prozent hat Peking Gegenzölle im gleichen Umfang verkündet. Die zunächst auf 34 Prozent angelegten Sonderzölle auf alle US-Einfuhren sollen nun 84 Prozent betragen und am Donnerstag in Kraft treten. Auch die EU hat Gegenzölle beschlossen, wenn auch in einem deutlich moderaterem Umfang. Experten befürchten, dass der globale Handelskonflikt das Weltwirtschaftswachstum belasten und so auch die Nachfrage nach Rohöl dämpft.