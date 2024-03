Marktbeobachter verwiesen auf die jüngste Kursentwicklung am Devisenmarkt vor wichtigen geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed. Seit dem Morgen hat der Dollar im Handel mit anderen Währungen an Stärke gewonnen. Da Rohöl in der Regel in Dollar gehandelt wird, macht eine Kursstärke den Rohstoff teurer, was die Nachfrage bremst und den Ölpreis belastet.