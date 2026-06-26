Die Ölpreise haben am Freitag nach einer kurzen Erholung am Vortag ihre jüngste Talfahrt fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der weltweiten Referenzsorte Sorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im August wurde bei 72,55 US-Dollar gehandelt und damit dreieinhalb Prozent tiefer als am Vortag. Seit dem Zwischenhoch von etwas mehr als 126 Dollar Ende April infolge des Iran-Kriegs und der gesperrten Strasse ging es mit dem Brent-Preis um mehr als 40 Prozent nach unten. Mit dem Preis knapp unter 73 Dollar kostet Brent wieder in etwa so viel wie Ende Februar, als vor dem Iran-Krieg.