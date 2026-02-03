Die Ölpreise haben am Dienstag im US-Handel ihre Gewinne ausgeweitet. Zuvor war bekanntgeworden, dass die Vereinigten Staaten eine iranische Überwachungsdrohne abgeschossen haben. Trotz der angespannten Situation seien die Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran weiter geplant, machte US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt klar.