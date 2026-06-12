Die Ölpreise haben am Freitag ihre Talfahrt seit gestern Abend im heutigen Tagesverlauf fortgesetzt. Am Markt hat sich die Hoffnung auf ein baldiges Abkommen der USA mit dem Iran verstärkt. Rohöl der Nordseesorte Brent wurde zeitweise bei 85,80 Dollar je Barrel (159 Liter) gehandelt und damit auf dem tiefsten Stand seit März, der Anfangsphase des Iran-Kriegs. Zuletzt hat sich die Notierung für die Auslieferung im August wieder etwas erholt und stand mit 87,93 Dollar fast drei Prozent tiefer als am Vortag.