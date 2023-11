Der Krieg zwischen Israel und der Hamas spielt am Rohölmarkt nach wie vor eine grosse Rolle. Eine Ausweitung des Konflikts in der ölreichen Region des Nahen Ostens gilt als erhebliches Risiko. Allerdings ist eine solche Ausweitung bisher ausgeblieben, weshalb die Risikoaufschläge am Ölmarkt zuletzt gesunken sind./jsl/he