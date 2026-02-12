Marktteilnehmer verwiesen auf eine am Nachmittag einsetzende Flucht aus Risikoanlagen, unter der auch Aktien, Bitcoin und Edelmetalle litten. Beim Öl komme hinzu, dass Anleger trotz zurückhaltender Aussagen von US-Präsident Donald Trump mit Blick auf den Iran weiterhin beunruhigt seien. Trump hatte nach einem Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu deutlich gemacht, dass er eine Einigung mit Teheran militärischen Schritten zum jetzigen Zeitpunkt vorzieht. Eine Auseinandersetzung könnte die weltweite Ölversorgung beeinträchtigen./he/ajx