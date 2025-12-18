US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch die grosse US-Militärpräsenz vor der venezolanischen Küste mit den Ölvorkommen des südamerikanischen Landes in Verbindung gebracht. In seiner Rede an die Nation am Donnerstag erwähnte er diese Thematik allerdings nicht. Unterdessen hat Venezuela bekannt gegeben, dass trotz der von US-Präsident Trump angekündigten Blockade von Öltankern vor Venezuela die Ölexporte des Landes planmässig weiter gehen. Daten zu den Ölreserven in den USA haben den Ölmarkt unterdessen kaum beeinflusst.