Am Mittwoch waren die Ölpreise nach einem überraschend starken Rückgang der Ölreserven in den USA noch merklich gestiegen. Sinkende US-Reserven stützen in der Regel die Ölpreise. Der Anstieg vom Vortag wurde am Donnerstag weitgehend verteidigt. Robuste Arbeitsmarktdaten und besser als erwartet ausgefallene Wachstumsdaten aus den USA stützten die Ölpreise aber nur vorübergehend.