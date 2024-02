In der vergangenen Woche waren die Ölpreise noch deutlich gefallen. Zuletzt hatten unter anderem Kursgewinne des Dollar belastet. Starke US-Konjunkturdaten und Aussagen aus den Reihen der amerikanischen Notenbank Fed dämpften die Spekulation auf eine baldige Zinssenkung, was dem Dollar Auftrieb verliehen hatte. Ein stärkerer Dollar macht Rohöl auf dem Weltmarkt teurer, was die Nachfrage bremst.