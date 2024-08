Am Markt wurden die fallenden Ölpreise am Morgen mit der Hoffnung auf Fortschritte bei den laufenden Verhandlungen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg begeründet. Die USA setzen sich für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und eine Beruhigung der Lage in Nahost ein. Nach der jüngsten Verhandlungen in der katarischen Hauptstadt Doha sprachen einige Unterhändler von Anlass zu «vorsichtigem Optimismus». Allerdings sind wichtige Differenzen noch nicht überbrückt worden.