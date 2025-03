Am Ölmarkt bewegten sich die Preise zu Beginn der Woche in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Damit zeigte sich weiter eine Stabilisierung, die bereits Ende der vergangenen Woche eingesetzt hatte. Zuvor waren die Ölpreise auf Talfahrt gewesen. In der vergangenen Woche war der Preis für Brent-Öl wegen Sorgen über ein Abflauen der Weltwirtschaft noch zeitweise bis auf 68,33 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Ende 2021.