Nach der Zinssenkung der US-Notenbank am Mittwoch richtet sich das Interesse der Anleger wieder verstärkt auf mögliche Sanktionen gegen das Förderland Russland und auf geopolitische Risiken, wie es von Marktbeobachtern heisst. Zuletzt wurde im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine immer wieder Anlagen der russischen Ölindustrie zum Ziel von ukrainischen Drohnen.