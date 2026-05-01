Die Ölpreise haben sich am Freitag nach deutlichen Kursbewegungen der vergangenen Handelstage vorerst stabilisiert. Die Notierungen hielten sich in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent zur Lieferung im Juli wurde am Vormittag bei 110,81 US-Dollar gehandelt, nachdem die Notierung in der vergangenen Nacht knapp über 111 Dollar gestanden hatte. Der Preis für US-Rohöl der Sorte WTI mit Lieferung im Juni fiel etwa ein halbes Prozent auf 104,74 Dollar.