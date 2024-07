Die Ölpreise haben am Mittwoch die Kursverluste der vergangenen drei Handelstage vorerst gestoppt. Am Markt wurde auf ein Rückgang der US-Ölvorräte laut Daten des Interessenverbandes American Petroleum Institute (API) verwiesen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete 83,75 US-Dollar. Das waren zwei Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im August stieg um vier Cent auf 80,80 Dollar.