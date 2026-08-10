In den vergangenen drei Handelstagen war der Preis für Rohöl der Sorte Brent noch deutlich stärker gestiegen, zeitweise ging es wegen der Unsicherheit über die Öffnung der Strasse von Hormus mehr als fünf Dollar nach oben. Am Wochenende hatte der iranische Aussenminister Abbas Araghch zwar mitgeteilt, dass eine Einigung mit dem Oman über die Einrichtung einer Schifffahrtsroute durch die Strasse von Hormus kurz bevorstehe, direkte Gespräche mit den USA schloss er aber vorerst aus./jkr/stk