Die Ölpreise haben sich am Dienstag trotz Hinweisen auf ein mögliches Ende des Iran-Kriegs wenig verändert auf hohem Niveau gehalten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im Juni kostete 107,36 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Vortag. Der Preis für Rohöl der US-Sorte WTI mit Lieferung im Mai hielt sich bei 102,63 Dollar. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat sich Rohöl der Nordseesorte um fast 60 Prozent verteuert. Zeitweise war der Preis bis auf knapp 120 Dollar je Barrel gestiegen.