Nur zeitweise rückten die geopolitischen Risiken stärker in den Mittelpunkt des Interesses der Anleger. Zuletzt hatte US-Präsident Joe Biden Israel militärische Unterstützung zugesichert. Israel und die Vereinigten Staaten stellen sich nach der Tötung des politischen Anführers der islamistischen Hamas in Teheran auf Vergeltungsschläge des Irans und seiner Verbündeten ein. Damit verstärkt sich die Gefahr eines weiteren grossen Kriegs in der ölreichen Region, was die Ölpreise allerdings nur im frühen Handel stützen konnte.