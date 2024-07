Beobachter verwiesen auf die Gefahr einer erneuten Eskalation der Lage im Nahen Osten. In der Region wird etwa ein Drittel des weltweiten Angebots an Rohöl produziert. Hintergrund der jüngsten Sorgen ist die Nachricht, dass der Auslandschef der islamistischen Hamas, Ismail Hanija, nach Angaben der Terrororganisation bei einem israelischen Angriff in der iranischen Hauptstadt Teheran getötet wurde. Von israelischer Seite gab es dazu zunächst keine Mitteilung.